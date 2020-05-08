Ветерана войны убили под Омском

https://static.news.ru/photo/2f703f6e-928e-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

В Омской области 96-летний ветеран Великой Отечественной войны был убит в результате бытового конфликта. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Инцидент произошёл в рабочем посёлке Тевриз. Тело погибшего обнаружили родственники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 6 мая к ветерану пришёл знакомый из числа местных жителей. Мужчины поссорились, в результате чего подозреваемый несколько раз ударил престарелого оппонента ножом в грудь. От полученных ранений ветеран скончался.

Подозреваемый в убийстве арестован. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, проводятся необходимые экспертизы, сообщается на сайте СКР по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приамурье скончался старейший в регионе ветеран ВОВ Ефим Гольдберг. Ему было 106 лет.