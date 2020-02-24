В Омской области следователи проверяют информацию об изнасиловании восьмиклассницы. О преступлении заявила мать девочки.
По словам женщины, её дочь, ученица адаптивной школы-интерната, была изнасилована 21-летним жителем Нефтяников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что 17-летний житель американского Сент-Луиса Норвин Леонидас Лопес-Канте признался, что около 100 раз занимался сексом со своей 11-летней родственницей. В результате одного из многочисленных изнасилований школьница забеременела. Ребёнка она родила в ванной комнате.
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