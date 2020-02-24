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Пятнадцатилетняя россиянка, пропавшая на территории западного штата Халиско в Мексике, найдена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру региона.

Пятнадцатилетняя россиянка, пропавшая на территории западного штата Халиско в Мексике, найдена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру региона. Пятнадцатилетний подросток <...> была найдена. Благодарим за сотрудничество, —...