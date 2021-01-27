В Омске убит футболист Егор Дробыш

https://static.news.ru/photo/4591a40e-607e-11eb-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: OmskFootball/Twitter.com

Один из экс-лидеров молодёжного состава ФК «Иртыш» Егор Дробыш стал жертвой вооружённого нападения в Омске. Его приятель выжил и сейчас находится в больнице.

Трагедия произошла в ночь на 27 января перед домом № 35/1 по Магистральной улице. По данным регионального управления Следственного комитета, на возвращавшихся из бара молодых людей напал мужчина с ножом. Не исключено, что злоумышленников было несколько.

К моменту прибытия медиков скорой помощи 21-летний Дробыш скончался, его товарища госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас молодой человек в реанимации, медики борются за его жизнь.

Омские следователи завели уголовные дела по факту убийства футболиста и покушения на убийство его друга. Однако выйти на след подозреваемых пока не удалось.

Полузащитник Егор Дробыш был игроком молодёжной команды «Иртыша», за основной состав он успел сыграть три матча в 2019 году.

Ранее, как писал NEWS.ru, суд Стамбула арестовал мужчину, который совершил нападение на трёх россиян. Его подозревают в покушении на убийство.