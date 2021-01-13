В Омске из-за задымления эвакуируют коронавирусную больницу

https://static.news.ru/photo/0b987a0a-55b8-11eb-ae28-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В медсанчасти в Омске, переоборудованной в коронавирусную больницу, произошло задымление.

Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что речь идёт о медсанчасти № 9 на Кордной улице. Задымление охватило один из корпусов, где расположена «красная зона». Пациентов и медперсонал эвакуируют в другой корпус.

В ГУ МЧС по Омской области сообщили, что, по предварительной информации, при инциденте никто не пострадал. Возгорание, вызвавшее задымление, удалось ликвидировать.

Ранее NEWS.ru сообщал о пожаре в частном доме в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. Огонь охватил веранду здания. До прибытия пожарных 28-летняя женщина сумела выбраться из дома сама через окно и спасти пятерых детей. Однако их всех пришлось госпитализировать с отравлением угарным газом. Пострадавшие в тяжёлом состоянии находятся в реанимации Карасукской ЦРБ. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь в течение двух минут, не дав ему распространиться на большую площадь. На полную ликвидацию пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров, понадобилось чуть более часа.