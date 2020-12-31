Омичи в Новый год обстреляли из фейерверков десятиэтажный дом

https://static.news.ru/photo/c616f304-4c33-11eb-813f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске и Дербенте Новый год прошёл не так гладко, как хотелось бы местным жителям. Так, в новогоднюю ночь омичи обстреляли из фейерверков десятиэтажный дом.

Заряды салюта попали в балконы и окна жилого дома. К счастью, на этот раз пожара удалось избежать. Согласно данным правоохранителей, по факту инцидента никто из жильцов дома к ним не обращался. При этом полицейские в очередной раз напомнили любителям петард о реальной ответственности за порчу чужого имущества, пишет «Подъём».

В то же время в Дербенте в самый разгар веселья задымилась городская ёлка. Инцидент опять же произошёл из-за фейерверков. Как пояснили в городской администрации, петарды запускали из каркаса новогоднего дерева. По всей видимости, один из зарядов оказался с дефектом, поэтому возник дым. В конечном итоге на центральную площадь Дербента прибыли пожарные и устроили всем собравшимся оригинальную вечеринку с использованием водомёта.

Ранее NEWS.ru писал, что обледеневшая дорога едва не стала причиной ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области. Инцидент произошёл в деревне Никола-Малица Калининского района.

Произошедшее сняли на видео местные жители, которые обнародовали ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель рейсового автобуса пытался удержать его на скользком дорожном покрытии, в то время как его заднюю часть заносит к обочине слева.