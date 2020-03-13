https://static.news.ru/photo/bebfa168-6521-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В инфекционную больницу Омска были госпитализированы супруги, прилетевшие с Филиппин с пересадкой через Японию.

Женщина лично пришла в поликлинику с жалобами на ОРВИ. Когда выяснилось, что она недавно вернулась из-за границы, её сразу же изолировали от окружающих и вызвали скорую. В больницу также доставили и её мужа.

Как сообщает РИА Новости, согласно протоколу, врачи записали данные контактировавших с супругами лиц для отслеживания их самочувствия.

По последней информации, коронавирусом заразились более 131 тысячи человек, скончались почти пять тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали семь новых случаев заражения, на данный момент есть сведения о 33 заболевших COVID-19, писал NEWS.ru.