В инфекционную больницу Омска были госпитализированы супруги, прилетевшие с Филиппин с пересадкой через Японию.
Женщина лично пришла в поликлинику с жалобами на ОРВИ. Когда выяснилось, что она недавно вернулась из-за границы, её сразу же изолировали от окружающих и вызвали скорую. В больницу также доставили и её мужа.
Как
По последней информации, коронавирусом заразились более 131 тысячи человек, скончались почти пять тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали семь новых случаев заражения, на данный момент есть сведения о 33 заболевших COVID-19, писал NEWS.ru.
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