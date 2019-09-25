https://static.news.ru/photo/14126528-df9f-11e9-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спасатели эвакуируют учащихся и персонал из медицинского колледжа в Омске, у которого загорелась кровля.

На улице Дианова горит кровля медицинского колледжа на площади 50 квадратных метров, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, в настоящее время к тушению пожара привлечены 36 спасателей и девять единиц техники.

Ранее News.ru сообщал, что загорелась крыша торгового центра в столичном Гольяново. Пламя в ТЦ «Мандарин» удалось оперативно локализовать на площади 80 «квадратов».