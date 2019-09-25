Спасатели эвакуируют учащихся и персонал из медицинского колледжа в Омске, у которого загорелась кровля.
На улице Дианова горит кровля медицинского колледжа на площади 50 квадратных метров, — сообщил
РИА Новостиисточник в экстренных службах региона.
По его словам, в настоящее время к тушению пожара привлечены 36 спасателей и девять единиц техники.
Ранее News.ru сообщал, что загорелась крыша торгового центра в столичном Гольяново. Пламя в ТЦ «Мандарин» удалось оперативно локализовать на площади 80 «квадратов».