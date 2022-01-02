В Омске девять детей попали в больницу из-за отравления хлором

В Омске девять детей госпитализированы с подозрением на отравление хлором после посещения спортивно-оздоровительного центра. По факту произошедшего проводится проверка, сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств инцидента выехал прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров.

В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник в экстренных службах пояснил ТАСС, что вечером 2 января несколько семей с детьми отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна». Под утро дети почувствовали себя плохо и были доставлены в медучреждения с признаками отравления хлором. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, а остальных — лёгкой степени. Кроме того, признаки отравления выявлены у одной женщины, она лечится амбулаторно.

В Минздраве области агентству рассказали, что несколько пострадавших будут выписаны 3 января, а остальные в течение ближайших двух дней.

Ранее сообщалось, что подобный случай произошёл в Таганроге. Там шестеро детей отравились хором при посещении бассейна.