В Омске без газа остались 70 тысяч жителей из-за удара молнии

https://static.news.ru/photo/c2b85e6a-acb9-11ea-a96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: omskgorgaz.ru

В Омске из-за удара молнии в газопровод начался пожар. 70 тысяч жителей левобережной части города остались без газа.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго, инцидент произошёл в Кировском районе Омска на пересечении улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. При грозе произошло возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления.

Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода... Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов), — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что повреждённый участок газопровода перекрыли, но остатки природного газа, попавшего в атмосферу, оставили выгорать. На месте работают аварийные службы, позже к восстановлению газоснабжения приступят специалисты.

Как писал NEWS.ru, в Кемеровской области во время испытания оборудования погиб замначальника пожарно-спасательной части № 8. За его жизнь врачи боролись несколько дней, однако он скончался, не приходя в сознание.