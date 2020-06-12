В Омске без газа остались 70 тысяч жителей из-за удара молнии

В Омске из-за удара молнии в газопровод начался пожар. 70 тысяч жителей левобережной части города остались без газа.
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Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода... Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов), — цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что повреждённый участок газопровода перекрыли, но остатки природного газа, попавшего в атмосферу, оставили выгорать. На месте работают аварийные службы, позже к восстановлению газоснабжения приступят специалисты.
Как писал NEWS.ru, в Кемеровской области во время испытания оборудования погиб замначальника пожарно-спасательной части № 8. За его жизнь врачи боролись несколько дней, однако он скончался, не приходя в сознание.
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