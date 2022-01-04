В Охотском море эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов»

Читайте нас в Google Новости

В Охотском море эвакуировали экипаж зажатого льдом судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в МЧС России.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» было зажато льдами 4 января в 20 километрах от Шантарских островов. На борту находились восемь членов экипажа. На помощь подававшему сигнал бедствия судну вылетел вертолёт МЧС.

Как сообщили в МЧС, в ходе авиаразведки судно было обнаружено.

Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется, — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция производилась в тёмное время суток. Дополнительную трудность составляли сильный ветер и хрупкий лёд, который ломался под ногами.

В МЧС уточнили, что для спасения экипажа вертолёт завис на предельно малой высоте и спасатели с помощью верёвок помогали морякам подняться в кабину.

Ранее у побережья Мадагаскара потерпело крушение грузовое судно. В результате бедствия 17 человек погибли и 60 пропали без вести. Спасателям удалось спасти 45 человек.