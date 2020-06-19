В офисно-торговом центре в Новосибирске возник пожар

https://static.news.ru/photo/741fdf5e-b244-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Новосибирск/vk.com

Здание офисно-торгового центра загорелось в Новосибирске на площади около 200 квадратных метров.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Здание расположено на улице Мичурина, огнём охвачены помещения на третьем и четвёртом этажах с переходом на мансарду, по данным собеседника агентства.

По информации местного новостного ресурса NGS.ru, погибших и пострадавших при ЧП нет. На месте работают 10 единиц спецтехники по второму рангу пожарной опасности. Тушение огня осложняется конструктивными элементами здания.

Накануне, 18 июня, в котельной в Мурманске произошёл взрыв, приведший к пожару, передавал NEWS.ru.