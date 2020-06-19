В офисно-торговом центре в Новосибирске возник пожар

Здание офисно-торгового центра загорелось в Новосибирске на площади около 200 квадратных метров.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Здание расположено на улице Мичурина, огнём охвачены помещения на третьем и четвёртом этажах с переходом на мансарду, по данным собеседника агентства.
По информации местного новостного ресурса NGS.ru, погибших и пострадавших при ЧП нет. На месте работают 10 единиц спецтехники по второму рангу пожарной опасности. Тушение огня осложняется конструктивными элементами здания.
Накануне, 18 июня, в котельной в Мурманске произошёл взрыв, приведший к пожару, передавал NEWS.ru.