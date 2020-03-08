Массовая драка произошла в торговом центре в городе Сочи. Стычка началась между охранниками и мужчинами, которые были переодеты в женщин.
Группа молодых людей в платьях и на каблуках попыталась что-то похитить из магазина. Однако охранники задержали мужчин. Началась потасовка. Очевидцы вызвали полицейских, которые урегулировали конфликт,
NEWS.ru писал ранее о массовой драке в Черкесске после поединка ММА. Остановить инцидент удалось полицейским вместе с охраной спортивного комплекса.
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