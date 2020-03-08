https://static.news.ru/photo/0ccd92c6-6161-11ea-9529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая драка произошла в торговом центре в городе Сочи. Стычка началась между охранниками и мужчинами, которые были переодеты в женщин.

Группа молодых людей в платьях и на каблуках попыталась что-то похитить из магазина. Однако охранники задержали мужчин. Началась потасовка. Очевидцы вызвали полицейских, которые урегулировали конфликт, информирует РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее о массовой драке в Черкесске после поединка ММА. Остановить инцидент удалось полицейским вместе с охраной спортивного комплекса.