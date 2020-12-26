В одном из районов Татарстана нашли останки младенца

https://static.news.ru/photo/ecc7557e-477f-11eb-b29d-fa163e074e61_660.jpg Фото: IndieNews.ru

На территории частного дома в Пестречинском районе Татарстана были обнаружены останки младенца. Как выяснилось, ребёнок умер зимой 2019 года. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что одна из местных в феврале родила ребёнка. Однако в течение непродолжительного периода младенец скончался. Обстоятельства его смерти неизвестны. Женщина приняла решение закопать тело младенца на территории своего придомового участка. Она сделала это вместе с сожителем.

Полиция узнала об этом только 23 декабря. После получения оперативных сведений силовики провели раскопки. В результате они действительно обнаружили детские останки. Женщину и её сожителя задержали. В настоящий момент в их отношении возбудили уголовное дело, пишет Indie News.

Как ранее передавал NEWS.ru, на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске был найден младенец. Ребёнок был задушен.

Инцидент произошёл на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». 22 декабря там было обнаружено тело новорождённого мальчика, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.