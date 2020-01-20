https://static.news.ru/photo/9ddecc7a-3b6a-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-75 | Чита/vk.com

На территории школы № 29 в Чите 20 января произошло ЧП — в одном из кабинетов обрушился потолок. Данную информацию в разговоре с журналистами подтвердили представители учебного заведения.

Также инцидент прокомментировали представители пресс-службы читинского комитета образования. Исходя из оглашённой информации, штукатурка обрушилась на площади 2,5 кв. метра на первом этаже школы в кабинете, в котором в это время проходил урок географии.

Учеников оперативно вывели из класса. Пострадавших нет. Сейчас на месте работает зампред комитета образования, причины инцидента выясняются. Вызваны подрядчики для устранения последствий обрушения штукатурки, передаёт «МК в Чите».

Ранее NEWS.ru писал, что новый детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская не смогла ответить на вопрос о нападении школьника на учительницу в одном из учебных заведений города. По её словам, она не владеет информацией.