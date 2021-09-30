В Одесской области неизвестный открыл стрельбу на улице

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Глава концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате. Следствие настаивает на его аресте, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

В суд поступило ходатайство об избрании Болотину меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата...