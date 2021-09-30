В Одесской области неизвестный открыл стрельбу на улице
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:50, 30 сентября 2021
Фото: pixabay.com
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В Одесской области мужчина открыл стрельбу на улице. Инцидент произошёл в селе Пужайково бывшего Балтского района, передаёт ТАСС.
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Злоумышленником оказался местный житель.
По данным издания «Корреспондент», прибывшие силовики обезвредили мужчину. Сейчас на месте инцидента работают взрывотехники.
Отмечается, что во время переговоров с полицией мужчина несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, а также повредил их машину. В ответ силовики открыли по нарушителю огонь.
После чего мужчина зашёл в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем снова вышел на улицу и, вооружённый обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живёт женщина с детьми, — рассказали в полиции.
Чтобы предотвратить опасность, сотрудники полиции обезвредили мужчину.
Ранее сообщалось, что два автомобиля не поделили дорогу возле Центрального стадиона в Хостинском районе Сочи. Водитель на Gelandewagen сначала подрезал другой автомобиль, а после начал стрелять. Ранее этот же автомобиль сбил пешехода. Нарушитель задержан. Предположительно, он стрелял холостыми патронами.