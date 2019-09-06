https://static.news.ru/photo/e3ae9bbe-d138-11e9-a8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру подрались женщины. Видеозапись происшествия опубликовал паблик Набережные Челны ONE .

На кадрах видно, как одна женщина выталкивает в коридор из кабинета врача пенсионерку. По словам очевидцев, последняя пыталась прорваться к педиатру, несмотря на то что её внук не прикреплён к этому участку.

В попытке вступиться за пенсионерку к драке подключились остальные посетительницы. Отмечается, что конфликт происходил на глазах детей.

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