В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру подрались женщины. Видеозапись происшествия опубликовал паблик
На кадрах видно, как одна женщина выталкивает в коридор из кабинета врача пенсионерку. По словам очевидцев, последняя пыталась прорваться к педиатру, несмотря на то что её внук не прикреплён к этому участку.
В попытке вступиться за пенсионерку к драке подключились остальные посетительницы. Отмечается, что конфликт происходил на глазах детей.
Как ранее писал News.ru, 6 сентября в Подмосковье напали на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. В дом проник неизвестный, ударил её электрошокером, после чего скрылся.