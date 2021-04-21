В ОАК объяснили инцидент с Ил-78 испытаниями

https://static.news.ru/photo/2e4cfbf0-a34e-11eb-b08e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварийная посадка отрабатывается самолётом-заправщиком Ил-78 в рамках лётных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).

Самолет Ил-78М-2 проходит программу лётных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки, — пояснили агентству в пресс-службе ОАК.

Как сообщалось ранее, Ил-78 запросил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский из-за неисправности носовой стойки шасси. На его борту находятся 16 человек и 70 тонн топлива. Самолёт принадлежит Лётно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.

Ил-78 предназначен для заправки в воздухе тяжёлых бомбардировщиков и истребителей. Он способен перевозить до 82 тонн топлива. Экипаж самолёта составляют шесть человек.