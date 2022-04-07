В Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

Пожар произошёл вечером 7 апреля в частном доме в посёлке Низовка Новосибирской области, в результате погибли двое детей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

В момент возгорания в доме находились по меньшей мере четыре человека — 53-летний мужчина, две девочки десяти и 15 лет и мальчик 13 лет. Пожарный извещатель, установленный в доме, в момент возгорания сработал и оповестил спасателей о пожаре.

После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Ещё один ребенок (девочка 2011 года рождения) был госпитализирован с ожогами, — сказали в СК.

По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал. Мать в это время была на работе. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сейчас следователи выясняют все причины случившегося, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

В марте девятилетний мальчик и пятилетняя девочка стали жертвами ночного пожара в частном доме в Хакасии. По факту гибели детей следователи завели уголовное дело.