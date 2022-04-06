В Новосибирской области обвинили администрацию в бездействии при затоплении

Администрацию города Бердска Новосибирской области обвинили в бездействии при затоплении улиц, сообщает «Газета.Ru». В городе проблемы с дождевой канализацией, и его топит каждый год, всегда «неожиданно», рассказала жительница Бердска Арина.

Администрация, судя по ежегодным затоплениям, ничего не делает. Ну как. Сделали, засунули снегоотвал в самом неподходящем месте, и теперь топит даже те улицы, которые никогда не топило. А, ну ещё они отписываются, какие молодцы, весь снег выгребли из города. Но теперь этот талый снег всё равно залился в город. И всё ещё хуже, чем когда его вообще не убирали, — сказала собеседница.

Она добавила, что затопило офис на улице Пионерской, улицу Рогачёва и, кажется, Боровую топит всегда, возле торгового центра «Астор» лужа постоянно — «всегда море». Также затопило улицы Космическую и Свердлова, отметила Арина.

Ранее исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов Новосибирской области предупредил, что около 3700 домов рискуют попасть в зону затопления весной во время паводка. Это произойдёт при худшем сценарии, а так всё необходимое сделано, регион к весеннему паводку готов, заверил он.