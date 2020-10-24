В Новосибирске женщина утопила дочь в ванне

https://static.news.ru/photo/9360b00c-1769-11eb-be2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nsk.sledcom.ru

В Новосибирске суд по ходатайству следствия арестовал женщину, обвиняемую в утоплении дочери в ванне.

Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. По его данным, трагедия произошла утром 23 октября 2020 года в Железнодорожном районе Новосибирска — женщина убила свою дочь 2018 года рождения, «путём утопления в ванне». Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В настоящий момент подозреваемой предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, обвиняемая совершила убийство, скорее всего, в момент психического расстройства. Ей назначили соответствующую экспертизу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 52-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственную жену. После совершения преступления он заявил дочери, что пошёл спать в машину.