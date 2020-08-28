В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией

https://static.news.ru/photo/c17c8248-eade-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Сильный пожар произошёл 30 августа на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. Информация об инциденте поступила в 17:15 мск.

По улице Механизаторов горит складское здание, внутри — лакокрасочная продукция и пластиковые изделия, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Как уточняется, внутри здания горит лакокрасочная камера. Известно, что пожару на площади 1 тысяча квадратных метров присвоили третий (повышенный) ранг сложности. На место следует пожарный поезд, к тушению привлечены 62 человека и 20 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Алексеевка в Белгородской области произошёл пожар в цехе завода ЭФКО — крупнейшем предприятии России по производству майонеза и кетчупа.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горела кровля строения. В ликвидации приняли участие расчёты четырёх пожарных частей.