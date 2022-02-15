В Новосибирске задержали экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс»

В Новосибирске задержаны двое бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» по подозрению в хищении имущества предприятия, сообщила ТАСС официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Зеброва. По её словам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Имена задержанных не раскрываются.

По данным следствия, бывшие руководители предприятия с 2016 по 2020 год без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате ущерб ПАО «Тяжстанкогидропресс» составил свыше 200 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды в противоправной деятельности фигурантов. 15 февраля суд изберёт им меру пресечения.

Ранее экс-начальнику отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковнику Евгению Пустовому было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его считают причастным к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта,