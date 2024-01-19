В Новосибирске ввели режим ЧС: что с отоплением, когда починят, кто виноват

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Люди обходят разлив горячей воды рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщил, что после заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новосибирске. Что происходит с отоплением в городе, какие последние новости 19 января?

Что известно про аварии на теплосетях в Новосибирске

Первая коммунальная авария произошла в ночь на 11 января в Ленинском районе города. По информации муниципалитета, это привело к отключению отопления и горячей воды в 237 многоквартирных домах.

В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Прокурорам районов Новосибирска было поручено проверить законность эксплуатации теплосетей, а также изучить работу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Андрей Травников тогда заявлял, что на месте происшествия работали ремонтные бригады и специализированная техника.

«Причина аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования, но сейчас главная задача — быстро завершить устранение ее последствий», — говорил губернатор.

17 января следующая авария произошла неподалеку, на ул. Петропавловской. В мэрии сообщили, что в результате нее отопления лишились жители 200 домов.

Очевидец происшествия по имени Виталий в разговоре с NEWS.ru рассказал, что фонтан, бьющий из-под земли из-за прорыва трубопровода, достигал седьмого этажа жилого дома.

«Коммунальная авария произошла на улице Петропавловской, дом № 2. Прорвало трубу. Все в воде и грязи. О пострадавших не слышал, интересует, когда эту аварию ликвидируют. В службах на вопросы не отвечают, все сотрудники сразу стали очень заняты», — рассказал он.

Вечером 18 января Травников в своем Telegram-канале заявил, что теплоэнергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе и приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске

«В случае если новых дефектов при этом не выявится, вечером управляющие компании приступят к подаче тепла в жилые дома и объекты в зоне отключения», — отмечал глава региона.

Что сказал Травников о ситуации в Новосибирске

По словам губернатора, поводом для введения режима ЧС стали последствия прорывов трубопровода в Ленинском районе города.

«При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе», — пояснил он.

Травников отметил, что было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации и главой оперативного штаба по устранению последствий аварий назначен Сергей Семка.

«В связи с этим провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб теперь возглавляет мой заместитель Сергей Николаевич Семка», — заявил губернатор Новосибирской области.

Глава региона сообщил, что работы по устранению очередного порыва трубопровода ведутся аварийными службами СГК, а также привлекаются дополнительные бригады.

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