В Новосибирске восьмилетняя девочка погибла при катании на ледянке

https://static.news.ru/photo/9eaf46b2-562f-11eb-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Восьмилетняя девочка из Новосибирска погибла, врезавшись на ледянке в опору на канатной дороге.

По данным управления СК РФ по региону, инцидент произошёл 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе. Погибшую сопровождала её 22-летняя тётя. Она отпустила ледянку, после чего школьница разбилась насмерть.

В отношении тёти девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как писал NEWS.ru, 4 января в районе посёлка Лозовый в Приморском крае девочка погибла, скатившись с горы на тюбинге и врезавшись в дерево. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водительских удостоверений автовладельцев, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам тюбингах — надувных кругах, также известных в народе как «ватрушки». По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.