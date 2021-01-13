В Новосибирске восьмилетняя девочка погибла при катании на ледянке

Восьмилетняя девочка из Новосибирска погибла, врезавшись на ледянке в опору на канатной дороге.
По данным управления СК РФ по региону, инцидент произошёл 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе. Погибшую сопровождала её 22-летняя тётя. Она отпустила ледянку, после чего школьница разбилась насмерть.
В отношении тёти девочки было
Как писал NEWS.ru, 4 января в районе посёлка Лозовый в Приморском крае девочка погибла, скатившись с горы на тюбинге и врезавшись в дерево. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водительских удостоверений автовладельцев, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам тюбингах — надувных кругах, также известных в народе как «ватрушки». По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.