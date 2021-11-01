В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком

Три человека провалились в яму с кипятком в Новосибирске. Все они получили тяжёлые ожоги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Чрезвычайное происшествие произошло во время осмотра теплового узла в здании лицея № 12. Слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) спустились в подвал. В это время бетонный пол провалился — под ним оказался кипяток.

Пострадавших госпитализировали с ожогами 50–80% тела. Их состояние тяжёлое, все трое находятся в реанимации. Следствие и прокуратура начали проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве прорвало водопровод с горячей водой. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Паромная, около дома № 3/3. Как сообщили в пресс-службе МОЭК, причиной коммунальной аварии стала утечка на тепловой сети.

На место ЧП приехала ремонтная бригада. В настоящее время водопровод перекрыли, а жителям обеспечили снабжение горячей водой по резервной схеме. Выясняются обстоятельства произошедшего.