В Новосибирске скончалась женщина, ставшая жертвой собственных питбулей

В Новосибирске умерла 54-летня женщина, которую разорвали собственные собаки. Она была заводчицей питбулей. Несмотря на отсутствие свидетелей, следствие полагает, что женщина пыталась разнять дерущихся собак, об этом сообщает Сиб.фм.

Инцидент со смертельным исходом произошёл 30 января этого года в городе Тогучине Новосибирской области. Хозяйка собак пыталась разнять сцепившихся питомцев, однако, по информации следствия, поскользнулась в крови и упала на землю, и разъярённые псы переключились на неё.

Женщина получила ужасные травмы: ей откусили нос, изорвали грудь, горло и челюсть. В таком состоянии её обнаружила дочь, которая немедленно вызвала скорую помощь. Женщину госпитализировали в больницу, где ей в срочном порядке была проведена операция, после которой она несколько дней находилась в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы. 3 февраля, не приходя в сознание, женщина скончалась.

Ранее на 58-летнего жителя Приволжского района Астраханской области возле гаражного кооператива «Энергетик» напала стая бездомных собак. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность».