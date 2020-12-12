В Новосибирске пожар уничтожил питомник для 180 собак

https://static.news.ru/photo/5c89200e-3d35-11eb-a464-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

В Октябрьской районе Новосибирска на улице Якушева сгорел питомник для собак «Верность». Он работал в городе больше десяти лет.

Предварительная площадь пожара — 60 кв.м. Внутри помещений людей не обнаружено, — заявили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 32 собаки, а работники объекта спасли ещё 148 животных. Администратор приюта Оксана Малашкевич рассказала, что пока неизвестно, сколько животных погибло.

Могу сказать только одно — сгорело всё. У нас было около 180 собак. Многие погибли, — цитирует зоозащитницу «КП-Новосибирск».

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожар начался в 14:00 по местному времени. Он произошёл на кухне, после чего вспыхнули деревянные вольеры. По предварительным данным, погибло шесть животных.

Многие собаки разбежались. Мы не знаем сейчас, как их будем искать и где ловить. У нас сгорело всё, вплоть до корма и мяса, которыми мы кормили питомцев, — заявила Малашкевич.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство природных ресурсов поддержало идею финансировать приюты для животных на средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Идея представлена на рассмотрение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.