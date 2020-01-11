https://static.news.ru/photo/e1defef4-3539-11ea-ac28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестнадцатилетний подросток сорвался с 23 этажа одного из домов в Новосибирске. Парень чудом выжил.

Подросток пытался произвести впечатление на девушку, подтягиваясь на перилах 23 этажа дома по улице Беловежской в Кировском районе. В какой-то момент он сорвался и упал вниз.

Приземлился молодой человек на правый бок ровно на середину крыши припаркованного возле дома легкового автомобиля. Это значительно смягчило удар. Подросток госпитализирован с различными травмами, к моменту приезда медиков он был в сознании, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что из окна одной из квартир в доме на Севастопольском проспекте в Москве мужчина выпал из окна и погиб. Об этом журналистам в пятницу, 10 января, сообщили источники в столичных экстренных службах.