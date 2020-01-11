Шестнадцатилетний подросток сорвался с 23 этажа одного из домов в Новосибирске. Парень чудом выжил.
Подросток пытался произвести впечатление на девушку, подтягиваясь на перилах 23 этажа дома по улице Беловежской в Кировском районе. В какой-то момент он сорвался и упал вниз.
Приземлился молодой человек на правый бок ровно на середину крыши припаркованного возле дома легкового автомобиля. Это значительно смягчило удар. Подросток госпитализирован с различными травмами, к моменту приезда медиков он был в сознании, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что из окна одной из квартир в доме на Севастопольском проспекте в Москве мужчина выпал из окна и погиб. Об этом журналистам в пятницу, 10 января, сообщили источники в столичных экстренных службах.
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