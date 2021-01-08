Мужчину спасли из завалов частично обрушившегося здания в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/8bcb5960-53db-11eb-8d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирске произошло частичное обрушение производственного здания — утром в понедельник, 11 января, поступило сообщение о разрушении обшивки здания на седьмом и восьмом этажах. При разборе завалов был обнаружен мужчина, он госпитализирован.

По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако на территории объекта в ходе неотложных работ спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причины происшествия пока не уточняются. На месте работают 24 человека и девять единиц техники, включая спецтехнику с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов. Здание предназначалось для хранения и производства комбикорма.

Пожарно-спасательные подразделения разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения в восьмиэтажном производственном здании Кировского района Новосибирска. По данному факту будет проводиться проверка специальной комиссией, — подчёркивает региональное управление МЧС.

Как ранее писал NEWS.ru, столкновение четырёх машин в Чувашии привело к гибели двоих детей и двоих взрослых. Об этом сообщила прокуратура республики.

В инциденте участвовали два легковых и два грузовых автомобиля. Авария произошла 10 января недалеко от села Янгильдино Козловского района.