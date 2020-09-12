В Новороссийске задержан глава отделения «СР» за аферу на 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a51eb300-f5a1-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новороссийске задержали главу местного отделения «Справедливой России» Михаила Ерохина по подозрению в афере на 2,1 млн рублей.

Как сообщили в СК, в ходе оперативного мероприятия было задокументировано получение депутатом 2,1 млн рублей от представителя администрации Новороссийска за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки и отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Отмечается, что представитель администрации действовал под контролем оперативных служб.

После получения денег, которое проходило под контролем оперативников, Михаил Ерохин был задержан, передаёт РИА Новости.

Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о досрочном голосовании. По её словам, избирательный процесс проходил «спокойно, достойно и организованно». Она отметила, что кампания оказалась сложной, а времени на отдых после голосования по поправкам в Конституцию не было, писал NEWS.ru.