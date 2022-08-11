В Новокузнецке ищут стрелка, ранившего подростка в спину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

В Новокузнецке полиция и прокуратура разыскивает стрелка, который выстрелил 12-летнему подростку в спину из пневматического оружия. Мальчик получил незначительную травму и отказался от госпитализации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Потерпевший рассказал, что во время прогулки с друзьями во дворе на проспекте Шахтеров внезапно почувствовал боль в спине, а на одежде проступила кровь. Он подошел к патрульным Росгвардии, которые находились неподалеку, и рассказал о случившемся, вместе они пошли в ближайший отдел полиции.

По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на поиск злоумышленника, — отметила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.

На фото, которое опубликовал телеканал, видно, что пуля пробила футболку и попала подростку в спину, около левой лопатки. Мальчику предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы эксперты выявили степень тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, они выяснят, какое именно оружие использовал стрелок. По предварительной информации, стреляли из пневматического. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Также прокуратура Кемеровской области — Кузбасса проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об оружии и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

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