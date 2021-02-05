В Новой Москве в горящей квартире находятся дети

Пожар начался в одной из квартир жилого 10-этажного дома в посёлке Мосрентген в Новой Москве. В одной из квартир, охваченной огнём, находятся дети.
Отмечается, что возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. Спасатели эвакуировали из подъезда дома всех людей, однако в самой квартире, охваченной огнём, находятся дети, они без сознания,
Пожарным удалось спасти двух человек, их передали медикам. Тушение огня продолжается.
Как сообщал NEWS.ru, в московском районе Южное Тушино произошёл пожар в промзоне. Инцидент случился в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.
Сотрудники пожарной службы в течение некоторого времени не могли пробраться к очагу возгорания из-за высокой температуры, взрывов баллонов с топливом, а также из-за угрозы взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра. К тушению были привлечены три пожарных вертолёта.