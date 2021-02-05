В Новой Москве в горящей квартире находятся дети

https://static.news.ru/photo/c2e53ab2-6874-11eb-9975-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в одной из квартир жилого 10-этажного дома в посёлке Мосрентген в Новой Москве. В одной из квартир, охваченной огнём, находятся дети.

Отмечается, что возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. Спасатели эвакуировали из подъезда дома всех людей, однако в самой квартире, охваченной огнём, находятся дети, они без сознания, сообщает РЕН ТВ.

Пожарным удалось спасти двух человек, их передали медикам. Тушение огня продолжается.

Как сообщал NEWS.ru, в московском районе Южное Тушино произошёл пожар в промзоне. Инцидент случился в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.

Сотрудники пожарной службы в течение некоторого времени не могли пробраться к очагу возгорания из-за высокой температуры, взрывов баллонов с топливом, а также из-за угрозы взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра. К тушению были привлечены три пожарных вертолёта.