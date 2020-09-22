В Новой Москве нашли тела двух погибших с огнестрельными ранениями

https://static.news.ru/photo/783a0100-fcfe-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тела двоих человек с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме в Новой Москве.

О ЧП сообщил друг семьи. Бизнесмен приехал проведать своего знакомого по просьбе его матери. Женщина говорила, что сын находится в депрессии, передаёт РЕН ТВ.

Когда предприниматель приехал к дому, хозяин сам его встретил, но попросил подождать в машине и сказал, что скоро выйдет. Через несколько минут бизнесмен услышал выстрелы из дома. Он подбежал к окну здания и увидел внутри тела погибших. После этого мужчина сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В обстоятельствах произошедшего теперь будут разбираться следователи. По некоторым данным, погибший мужчина опасался, что его дом снесут.

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