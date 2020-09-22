В Новой Москве нашли тела двух погибших с огнестрельными ранениями

Тела двоих человек с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме в Новой Москве.
О ЧП сообщил друг семьи. Бизнесмен приехал проведать своего знакомого по просьбе его матери. Женщина говорила, что сын находится в депрессии,
Когда предприниматель приехал к дому, хозяин сам его встретил, но попросил подождать в машине и сказал, что скоро выйдет. Через несколько минут бизнесмен услышал выстрелы из дома. Он подбежал к окну здания и увидел внутри тела погибших. После этого мужчина сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов.
В обстоятельствах произошедшего теперь будут разбираться следователи. По некоторым данным, погибший мужчина опасался, что его дом снесут.
Ранее четыре человека стали жертвами стрельбы в квартире на улице Приорова в Москве. Среди погибших как минимум один ребёнок. Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения с 24-летней Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.
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