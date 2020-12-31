В новогоднюю ночь в Сочи загорелся лес

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В ночь на 1 января в Сочи пожарные боролись с огнём. Там загорелась так называемая лесная подстилка.

Пожар возник на площади 500 квадратных метров в Хостинском районе курорта недалеко от села Верхний Юрт. На борьбу с возгоранием ушло несколько часов. В начале третьего ночи огонь был локализован, а полностью ликвидировать его удалось только к пяти часам утра.

К тушению были привлечены 36 человек и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Это уже не первый и относительно небольшой такой пожар в Сочи. В последний день 2020 года пожарным удалось справиться с возгоранием лесной подстилки на горе Кума в том же Хостинском районе города. Тогда на борьбу с природной стихией у спасателей ушло два дня, а огонь успел пройти шесть гектаров.

Одной из причин ЧП является нетипично тёплая даже для черноморского курорта погода и отсутствие осадков. Воздух в дневные часы прогревается до +17 градусов.

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