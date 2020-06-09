В «Норникеле» считают задержание сотрудников ТЭЦ-3 жёсткой мерой

https://static.news.ru/photo/ae467da2-ab03-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Николай Уткин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Норильский никель» считает, что задержание трёх сотрудников ТЭЦ-3 по делу о розливе нефтепродуктов является неоправданной и жёсткой мерой. Такое мнение выразил глава Заполярного филиала, вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

По его словам, нет никаких оснований предполагать, что сотрудники смогут помешать следствию.

Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии, — заявил Уткин.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет выяснил, что привело к ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным.