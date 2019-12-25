https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева.

Сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела против прокурора. Его подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Гутаев работает в органах прокуратуры с 2010 года. Он имеет звание младшего советника юстиции.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР. За 2019 год среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.