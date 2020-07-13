В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

https://static.news.ru/photo/1d240e7c-c505-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса. По словам одного из диспетчеров, у медиков есть приказ не забирать больных с температурой.

Уже медиков не осталось. Я сейчас бригаду на амбразуру пущу, что ли? Они уже и так не заезжают, ноги еле передвигают. Приказ есть — сегодня температуру не принимать, — сообщила женщина в разговоре с местной жительницей.

Она посоветовала больной обратиться в поликлинику. Запись разговора привёл на своей странице депутат Заксобрания региона Александр Глисков. Из диалога стало ясно, что пациентка готова была заплатить за визит врачей. Она предложила сумму в 50 тысяч рублей, однако диспетчер отвергла и эту возможность.

Вы сейчас плачете так, а я должна вам жалость включить, понимаю. Есть приказ, я не имею право его нарушить. А что-то случится с нами, кто будет отвечать? Я сейчас бригаду пошлю, и что потом сделают со мной? — заявила она.

Депутат сообщил, что норильские чиновники признали подлинность записи, но за слова диспетчера они не в ответе. В местном Минздраве объяснили ситуацию «психологическим срывом» диспетчера. Там отметили, что женщину временно отстранили от работы.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, других жалоб на работу операторов и бригад скорых не поступало, хотя ждать врачей приходится несколько дольше, отмечает «МК в Красноярске».

Всего с начала пандемии в Норильске COVID-19 выявили у 825 жителей города. По данным регионального оперативного штаба, 300 заболевших госпитализированы.

Ранее NEWS.ru писал, что около 100 врачей и 250 представителей среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.