В Норильске нашли тело мужчины, погибшего при сходе лавины

https://static.news.ru/photo/070e41ae-5243-11eb-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: krk.sledcom.ru

Спасатели в Норильске, работающие в месте схода лавины на горнолыжной базе, обнаружили тело пропавшего мужчины. Таким образом, число жертв при сходе лавины выросло до трёх человек.

Нашли тело мужчины, — цитирует ТАСС сообщение следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.

До этого было известно о гибели двух человек: спасатели на месте происшествия обнаружили тела годовалого ребёнка и его матери. Старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.

Представители региональной прокуратуры координируют работу полиции в районе схода лавины в Норильске и проводят проверку с связи со случившимся бедствием. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.