В Норильске крыша стоянки обрушилась на машины

https://static.news.ru/photo/6fff9514-6ae9-11eb-b31a-96000091f725_660.jpg Фото: norilsk_112/instagam.com

В Норильске крыша платной автостоянки рухнула прямо на машины. Под обломками оказались несколько грузовиков.

Как сообщается в одном из Instagram-аккаунтов, инцидент произошёл на стоянке «Север» на Вальковском шоссе. Крыша не выдержала веса снега и обрушилась. В комментариях пользователи указали, что уже давно замечали плохое состояние конструкции.

Сотрудник стоянки «Север» рассказал «МК в Красноярске», что пострадавших в результате происшествия нет. По его словам, крыша рухнула на три служебных КамАЗа, обломки попали на кузов, сами машины не пострадали. Он подчеркнул, что конструкция сломалась из-за того, что в этом году выпало слишком много снега.

Ранее в Находке на маленького ребёнка с крыши магазина обрушилась куча снега со льдом. О состоянии малыша не сообщается. ЧП произошло 6 февраля на улице Ручейной. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мама с двумя детьми выходит из магазина, в этот момент с крыши начинает падать снег и накрывает собой маленького ребёнка. По данному факту следственные органы проводят доследственную поверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), писал NEWS.ru.