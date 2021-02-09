В Норильске крыша стоянки обрушилась на машины

В Норильске крыша платной автостоянки рухнула прямо на машины. Под обломками оказались несколько грузовиков.
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Сотрудник стоянки «Север»
Ранее в Находке на маленького ребёнка с крыши магазина обрушилась куча снега со льдом. О состоянии малыша не сообщается. ЧП произошло 6 февраля на улице Ручейной. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мама с двумя детьми выходит из магазина, в этот момент с крыши начинает падать снег и накрывает собой маленького ребёнка. По данному факту следственные органы проводят доследственную поверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), писал NEWS.ru.