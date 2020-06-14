В Норильск вертолётами доставили новые ёмкости для сбора дизтоплива

https://static.news.ru/photo/334c7f9c-ae10-11ea-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые ёмкости для сбора нефтепродуктов доставлены вертолётами в Норильск на место сбора разлившегося дизтоплива.

В зону ЧС были доставлены дополнительные ёмкости для сбора водно-топливной смеси. Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолётами, один из которых — Ми-8 МЧС, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

13 июня сообщалось, что из 97 ёмкостей общей вместимостью более 24,2 тысячи кубометров 74 уже заполнены. По данным оперативного штаба на утро воскресенья, за сутки специалисты собрали 3879 кубометров смеси (всего 25 798 куб. м).

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб, писал NEWS.ru.