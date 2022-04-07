В Нижневартовске при взрыве баллона с газом пострадали пять человек

В Нижневартовске взорвался газовый баллон на канализационной насосной станции, в результате пострадали по меньшей мере пять рабочих, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжёлое и крайне тяжёлое, сейчас они находятся в реанимации, сообщает ТАСС.

Сейчас проводятся противошоковые и диагностические мероприятия с целью стабилизации состояния пострадавших, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объёме, — сказали в депздраве Ханты-Мансийского автономного округа.

В настоящее время на месте происшествия в промышленной зоне работают спасатели, самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Кроме того, к месту ЧП прибыл глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Как указали в мэрии города, случившееся не повлияло на жизнедеятельность Нижневартовска, насосное оборудование не пострадало.

По факту происшествия Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

В феврале в результате взрыва газового баллона в частном доме в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.