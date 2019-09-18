Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета утром 19 сентября пришли с обыском в подмосковный дом на территории деревни Шмелёнки к бывшей издательнице журнала The New Times и основательнице телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской.

Данную информацию на своей официальной странице в социальной сети обнародовала журналистка Анна Качкаева. По её словам, она узнала про обыск после звонка от помощницы Лесневской. У Ирены Стефановны Лесневской идёт...