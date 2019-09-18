https://static.news.ru/photo/c48a8cb0-dab7-11e9-8cfb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Обгоревшее тело генерального директора предприятия «Багем» Виктора Ворошилова обнаружили на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
Специалисты обнаружили на теле Ворошилова признаки насильственной смерти. В частности, серьёзную черепно-мозговую травму.
Тело бизнесмена нашли возле гаражного кооператива. Оно лежало вблизи сгоревшего автомобиля убитого.
Следователями СК назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, — приводит Life сообщение от СК РФ по Нижегородской области.
Ворошилов был директором предприятия, которое занимается выпуском прицепов для автомобилей.
Ранее News.ru писал, что следователи СУ СКР по Республике Башкортостан задержали 17-летнюю жительницу города Салават. Девушку подозревают в убийстве её семилетней сестры.