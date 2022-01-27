В Нижнем Новгороде сотрудница вынесла из Сбербанка 26 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудница Сбербанка в течение года воровала у работодателя деньги, передаёт Telegram-канал «112». В общей сложности она вынесла из кассы по частям разного объёма 26 млн рублей. В понедельник, 24 января, 23-летняя девушка не вышла на работу. Правоохранители возбудили против неё уголовное дело.

Отмечается, что правоохранители задержали девушку, когда та уже планировала сбежать за границу. Она призналась, что часть средств проиграла на ставках, остальное потратила на новый телефон и пластическую операцию по увеличению груди. Также девушка отложила часть денег на отъезд из России.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции изъяли часть средств (2,18 млн рублей), которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске Красноярского края. По данным правоохранителей, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысячи и €49,2 тысячи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата): санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сама кассирша сдалась полиции.