В Нижнем Новгороде прогремел взрыв газа в пятиэтажке

Взрыв газа прогремел 3 февраля в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина. По предварительным данным, пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошёл взрыв, сообщает РЕН ТВ. В 20:21 по местному времени поступил вызов на пульт 112. Сообщается, что газ взорвался на пятом этаже дома № 30/4 на проспекте Ленина в Ленинском районе. Прибывшие спасатели эвакуировали 13 жильцов.
В результате взрыва в комнатах выбило стёкла, межкомнатные и межквартирные перегородки, однако несущие конструкции остались без повреждений.
Ранее взрыв газа произошёл в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами и разрушены шесть квартир. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице.