В Нижнем Новгороде прогремел взрыв газа в пятиэтажке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский стример VJLink (Кирилл Зырянов) избил двоих человек на острове Пхукет, включая девушку, которая якобы украла у него деньги. Оба нападения были сняты на видео, сообщает РЕН ТВ.

Первой пострадавшей стала девушка, которая якобы украла 50 тысяч рублей из гостиничного номера стримера. Зырянов ударил её по лицу и начал кричать и размахивать руками. Всё это было снято на...