В Нижнем Новгороде при пожаре погибли мужчина и 30 собак

В жилом доме в Нижнем Новгороде в результате пожара погибли мужчина и 30 собак. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.
По её данным, трагедия произошла в Ленинском районе города на Кисловодской улице. Сообщение о пожаре поступило в 16:40 мск. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м.
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения, — говорится в сообщении.
Кроме того, в пожаре погибли 30 собак,
По неподтверждённым данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в цехе по деревообработке в Нижегородской области произошёл пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Огонь охватил 400 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.