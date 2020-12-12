В Нижнем Новгороде при пожаре погибли мужчина и 30 собак

https://static.news.ru/photo/b6f22316-3c9e-11eb-bf26-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/52mchsgov

В жилом доме в Нижнем Новгороде в результате пожара погибли мужчина и 30 собак. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

По её данным, трагедия произошла в Ленинском районе города на Кисловодской улице. Сообщение о пожаре поступило в 16:40 мск. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пожаре погибли 30 собак, передаёт ТАСС. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

По неподтверждённым данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в цехе по деревообработке в Нижегородской области произошёл пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Огонь охватил 400 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.