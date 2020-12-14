В Нижнем Новгороде пенсионер умер возле регистратуры поликлиники

https://static.news.ru/photo/3cf2f9ac-3e04-11eb-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой мужчина, пришедший на приём к врачу, скончался в поликлинике в Нижнем Новгороде. Ему стало плохо возле регистратуры.

Медики в течение полутора часов пытались реанимировать мужчину, однако их усилия оказались тщетными.

Инцидент произошёл в поликлинике № 51 Канавинского района. Когда сидевшему около регистратуры пациенту стало плохо, ему пытались помочь сын, другие люди и сотрудники поликлиники, которые вызвали скорую помощь.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, у пожилого человека началась аритмия.

Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти — тромбоэмболия, — цитирует РИА Новости сообщение областного Минздрава.

Там уточнили, что после случившегося допуск пациентов в здание был временно организован через другой вход. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.

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