Деревообрабатывающий цех загорелся в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/0866ad52-3bd7-11eb-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

В цехе по деревообработке в Нижегородской области произошёл пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 400 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

Сообщение поступило в 18:20, что в посёлке Тонкино Нижегородской области горит деревообрабатывающий цех, пилорама, на площади 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет, — сказала собеседница ТАСС.

Как отметила представитель регионального МЧС, предприятие расположено вдали от жилых домов, угрозы распространения огня нет. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

Рабочий посёлок Тонкино в Нижегородской области является административным центром Тонкинского района, расположенного в северо-восточной части области.

Между тем со следующего года тренировочные эвакуации в местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, будут проводить при участии посетителей. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступают в силу с 1 января.

Согласно нормативам, граждане в случае возгорания в здании должны будут не только принимать посильное участие в организации эвакуации людей, но и помогать тушить пожар на начальной стадии, если это не несёт угрозы жизни и здоровью.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пожарные ликвидировали горение в Научном центре ФМБА в Красногорске.