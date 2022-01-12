В Нижегородской области задержали убившего депутата мужчину

В Нижегородской области задержали Сергея С., который из охотничьего ружья застрелил депутата регионального парламента, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемый в преступлении мужчина находился в своей квартире.

Сейчас его везут на допрос в региональный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области парламентарий скончался от огнестрельного ранения. В 59-летнего депутата Коверинского муниципального округа Валентина Р. выстрелил из охотничьего ружья 39-летний Сергей С.

Пострадавший смог дойти до дома и вызвать скорую. Его экстренно доставили в больницу, но во время операции он умер. Мужчина, подозреваемый в убийстве, был ранее судим за убийство и разбой. Известно, что мотивом преступления стал конфликт на работе. Депутат был директором строительной компании «Русский лес». 11 января предприниматель поругался с сотрудником и пригрозил его уволить.

Ранее депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы. Мотивом убийства была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.