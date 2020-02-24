https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух мальчиков, десяти и двенадцати лет, ищут в Нижегородской области. К поискам привлечены сотрудники полиции и волонтёры.

Дети пропали 22 февраля. Они ушли из дома в посёлке Октябрьский, и с тех пор от них нет никаких известий.

Как сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева, волонтёры всю ночь осматривали заброшенные места в городе Бор и в посёлке Октябрьский. По её словам, мальчики могли просто пойти погулять, поскольку появилась информация, что их периодически видят в разных магазинах. В настоящее время полицейские изучают записи с камер наблюдения, чтобы понять, те ли это дети.

Ранее в Мексике была найдена 15-летняя россиянка, пропавшая на территории западного штата Халиско в Мексике. Девочка пропала 17 февраля 2020 года, после того как ушла в сопровождении двух мексиканских девушек.