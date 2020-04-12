В Нижегородской области скончался четвёртый пациент с коронавирусом

В Нижегородской области скончалась женщина, у которой был диагностирован коронавирус. Пациентке было 83 года, она также страдала сахарным диабетом.
Об этом
На сегодняшний день в России зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли 130 человек. Большинство заболевших в Москве, их количество превышает 8,8 тысячи человек.
В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы более 1,3 тысячи человек. К административной ответственности они привлечены за то, что появлялись на улицах без уважительной причины и собирались в группы.
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